Vida’nın penaltı isyanı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Vida’nın penaltı isyanı

Vida’nın penaltı isyanı

32’de ’ın stoperi Vida kornerde kendini yerde buldu. Penaltı bekledi. Ancak “Devam” kararı verdi.

'ın ile deplasmanda oynadığı maçta siyah-beyazlı ekip bir penaltılarının verilmediğini savundu. Dakikalar 32'yi gösterirken kazanılan kornerde Domagoj Vida ön direğe doğru hareketlenirken bir anda yerde kaldı. Hırvat stoper penaltı beklerken gözler hakem 'a çevrildi. Çakır, VAR hakemi ile temas kurdu. Uğurlu bu pozisyonda Çakır'ı VAR'a çağırmadı. Pozisyon devam etti. Siyah-beyazlı bu karar üzerine oyuncular itirazda bulundu.
  1. 16.2.2019
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