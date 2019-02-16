Özdilek: Daha var – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Özdilek: Daha var

Özdilek: Daha var
'in sezon sonu 'tan ayrılıp 'a gitmesi kesin gibi. BB Erzurumspor'un hocası 'e de Beşiktaş soruldu. Genç hoca "Köprünün altından daha çok su akar. Biz önce kendi işimizi yapalım, Erzurumspor'u 'de tutalım" ifadelerini kullandı.
  1. 16.2.2019
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