Önce attı sonra yandı
Siyah-beyazlılar, Malatya’yı Sırp yıldızıyla yıktı. Sevinci sırasında korner bayrağını tekmeyle kırınca sarı kart gördü. Cezalı duruma düşünce de büyük üzüntü yaşadı.
SARIYI GÖRDÜ, ÜZÜLDÜ
Hakem Cüneyt Çakır, bu hareketi sonrası Adem Ljajic'e sarı kart gösterdi. Sınırdaki Sırp yıldız cezalı duruma düştü. Hatasını anlayan 27 yaşındaki futbolcu sevincini yarıda keserek başını elleri arasına aldı ve büyük üzüntü yaşadı. Ljajic önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayacak. Bu arada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu hareketi sonrası soyunma odasında tüm takımdan özür diledi.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
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Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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