Önce attı sonra yandı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Önce attı sonra yandı

Önce attı sonra yandı

Siyah-beyazlılar, ’yı Sırp yıldızıyla yıktı. Sevinci sırasında korner bayrağını tekmeyle kırınca gördü. Cezalı duruma düşünce de büyük üzüntü yaşadı.

, engelini ile geçti. Maç 1-1'e geldikten sonra siyah-beyazlı ekip 3 puana Sırp yıldızı ile uzandı. 'in nefis pasına hareketlenen 27 yaşındaki futbolcu akıl dolu vuruşuyla çok iyi bir maç çıkaran Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç'ı avladı. Ljajic attığı bu golle büyük sevinç yaşadı. Takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlerin önüne giden Ljajic burada büyük bir hata yaptı. Tekmesiyle korner bayrağını kırdı.

SARIYI GÖRDÜ, ÜZÜLDÜ
Hakem , bu hareketi sonrası Adem Ljajic'e gösterdi. Sınırdaki Sırp yıldız cezalı duruma düştü. Hatasını anlayan 27 yaşındaki futbolcu sevincini yarıda keserek başını elleri arasına aldı ve büyük üzüntü yaşadı. Ljajic önümüzdeki hafta oynanacak derbisinde takımdaki yerini alamayacak. Bu arada 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu hareketi sonrası soyunma odasında tüm takımdan özür diledi.
  1. 16.2.2019
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