Loris Karius terste kaldı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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terste kaldı

Loris Karius terste kaldı

rakip ceza sahasında pozisyon üzerine pozisyon bulurken bir anda kalesinde golü gördü.

Stoper Mirin, Ömer'i kaçırdı. 'un forvetinin şutunda hazırlıksız yakalanan topu ağlarında gördü. Alman eldiven, Mirin'e risk almadan oynamasını söyledi.
  1. 16.2.2019
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