Kartal uçuşu

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlılara zorlu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Atiba ile Adem Ljajic kaydetti. Ev sahibi Malatyaspor'a Ömer Şişmanoğlu'nun sayısı puan için yetmedi. Sarı-kırmızılı ekipte kaptan Adem Büyük 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Beşiktaş bu galibiyetle ligde bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. İkinci yarıda oynadığı 5'inci maçta ise 4.ü galibiyetini aldı.



DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK

Deplasmanda oynadığı üst üste 3'üncü maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 39'a yükselterek ikinci sıradaki Galatasaray'ı maç fazlasıyla yakaladı. Lider Başakşehir'le ise farkı 6'ya indirdi. İki haftalık beraberlik serisinin ardından kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor ise bu sezon 6'ncı mağlubiyetini (kendi evinde 2'nci yenilgisi) aldı ve 34 puanda kaldı. Beşiktaş önümüzdeki hafta Vodafone Park'taki derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Malatyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.



ATIBA'NIN AYLARI GELDİ

Malatya'da perdeyi açan Atiba Hutchinson bu sezonki ikinci golünü attı. Kanadalı ön libero iki hafta önce Antalya deplasmanında da gol atmıştı. Siyah-beyazlı ekipteki kariyerinde altı sezonda 10 golü bulunan Atiba bu gollerden 9'unu Şubat-Mart ve Nisan aylarında kaydetti. Beşiktaş, Atiba'nın gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi.



LENS'İ ADEM LJAJIC KURTARDI

Beşiktaş'ta Jeremain Lens ikinci yarıda kaçırdığı golle saç baş yoldurttu. Hollandalı oyuncu durum 1-0'ken karşı karşı pozisyonda zoru başarıp topu kaleciye nişanladı. Dönen topta Malatya beraberliği yakaladı. Ljajic ikinci golü atmasa Lens hedef tahtası olacaktı.



KAGAWA YİNE KLAS OYNADI

İlk maçında 2 golle süper başlangıç yapan Shinji Kagawa, Bursa maçının ardından Malatya'yı da pas geçti. Japon yıldız, üçüncü karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi. 61'de Güven'in yerine maça dahil olan Shinji, gol atamasa da klas paslarıyla orta sahayı hareketlendirdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren Ljajic'in golü Kagawa girdikten sonra geldi.



ADRIANO KULÜBEYE

Şenol Güneş ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, Bursa maçında ilk 11'de görevlendirdiği Brezilyalı Adriano'yu kulübeye çekip, yerine Caner'e şans verdi. Quaresma, Medel ve Kagawa yedek soyundular.