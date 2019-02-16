Kartal uçuşu
Ligin ikinci yarısına fırtına gibi giren Beşiktaş, bu sezon ilk kez 3’te 3 yaptı. Deplasmanda üst üste 3. kez kazanıp, zirve yarışını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlılara zorlu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Atiba ile Adem Ljajic kaydetti. Ev sahibi Malatyaspor'a Ömer Şişmanoğlu'nun sayısı puan için yetmedi. Sarı-kırmızılı ekipte kaptan Adem Büyük 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Beşiktaş bu galibiyetle ligde bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. İkinci yarıda oynadığı 5'inci maçta ise 4.ü galibiyetini aldı.
DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK
Deplasmanda oynadığı üst üste 3'üncü maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 39'a yükselterek ikinci sıradaki Galatasaray'ı maç fazlasıyla yakaladı. Lider Başakşehir'le ise farkı 6'ya indirdi. İki haftalık beraberlik serisinin ardından kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor ise bu sezon 6'ncı mağlubiyetini (kendi evinde 2'nci yenilgisi) aldı ve 34 puanda kaldı. Beşiktaş önümüzdeki hafta Vodafone Park'taki derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Malatyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.
ATIBA'NIN AYLARI GELDİ
Malatya'da perdeyi açan Atiba Hutchinson bu sezonki ikinci golünü attı. Kanadalı ön libero iki hafta önce Antalya deplasmanında da gol atmıştı. Siyah-beyazlı ekipteki kariyerinde altı sezonda 10 golü bulunan Atiba bu gollerden 9'unu Şubat-Mart ve Nisan aylarında kaydetti. Beşiktaş, Atiba'nın gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi.
LENS'İ ADEM LJAJIC KURTARDI
Beşiktaş'ta Jeremain Lens ikinci yarıda kaçırdığı golle saç baş yoldurttu. Hollandalı oyuncu durum 1-0'ken karşı karşı pozisyonda zoru başarıp topu kaleciye nişanladı. Dönen topta Malatya beraberliği yakaladı. Ljajic ikinci golü atmasa Lens hedef tahtası olacaktı.
KAGAWA YİNE KLAS OYNADI
İlk maçında 2 golle süper başlangıç yapan Shinji Kagawa, Bursa maçının ardından Malatya'yı da pas geçti. Japon yıldız, üçüncü karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi. 61'de Güven'in yerine maça dahil olan Shinji, gol atamasa da klas paslarıyla orta sahayı hareketlendirdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren Ljajic'in golü Kagawa girdikten sonra geldi.
ADRIANO KULÜBEYE
Şenol Güneş ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, Bursa maçında ilk 11'de görevlendirdiği Brezilyalı Adriano'yu kulübeye çekip, yerine Caner'e şans verdi. Quaresma, Medel ve Kagawa yedek soyundular.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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