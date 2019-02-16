İsimat-Mirin Ömer’i kaçırdı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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İsimat-Mirin Ömer’i kaçırdı

İsimat-Mirin Ömer’i kaçırdı

Devre arasında 'a transfer olan Nicolas İsimat-Mirin, yenilen golde büyük hata yaptı.

'un forveti kendisine atılan uzun topta Mirin'in hatasını değerlendirdi. Fransız savunmacının sektirdiği topu rakipten kaptı, kaleci Loris Karius'u da ters ayakta yakaladı. Düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 27 yaşındaki Mirin gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.
  1. 16.2.2019
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