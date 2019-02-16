Güven yine karavanaya – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Güven yine karavanaya

Güven yine karavanaya

zorlu Yeni deplasmanında Güven Yalçın'a yine 11'de şans tanıdı.

19 yaşındaki hücum oyuncusu önemli bir fırsat da yakaladı. Adem Ljajic'in tek pasta kendisine aktardığı topta solda bomboş durumdaydı. Vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 62. dakikada yerini 'ya bıraktı.
  1. 16.2.2019
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