Avrupa yolunda – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Avrupa yolunda

Avrupa yolunda

Yeni taraftarları, maç öncesi 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.

Güney tribününde yapılan koreografide sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarına katılma hedefi vurgulandı. Koreografide sarı-kırmızılı kartonların arasından Başkan Adil Gevrek'in şahlanmış at üzerinde resmi bulundu. Bir başka görselde ise Erol Bulut'un gösterdiği hedefte futbolcuların kenetlenmesi resmedildi. Koreografinin arkasında tribünde "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda!" ifadesi yer aldı.

maçına büyük ilgi vardı. 27 bin 500 kapasiteli statta 24 bin 500 kontenjandan 14 bin bilet satılırken, Beşiktaşlılar da bin 348 bileti tüketti.

Malatyalılar, tribünde büyük destek verdi. Ama gelen yenilgiyle stattan üzgün ayrıldı.

  1. 16.2.2019
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