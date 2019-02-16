Avrupa yolunda
Yeni Malatya taraftarları, maç öncesi 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.
Güney tribününde yapılan koreografide sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarına katılma hedefi vurgulandı. Koreografide sarı-kırmızılı kartonların arasından Başkan Adil Gevrek'in şahlanmış at üzerinde resmi bulundu. Bir başka görselde ise Erol Bulut'un gösterdiği hedefte futbolcuların kenetlenmesi resmedildi. Koreografinin arkasında tribünde "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda!" ifadesi yer aldı.
Beşiktaş maçına büyük ilgi vardı. 27 bin 500 kapasiteli statta 24 bin 500 kontenjandan 14 bin bilet satılırken, Beşiktaşlılar da bin 348 bileti tüketti.
Malatyalılar, tribünde büyük destek verdi. Ama gelen yenilgiyle stattan üzgün ayrıldı.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Avrupa yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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