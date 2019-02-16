255 gün sonra – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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255 gün sonra

255 gün sonra

maçının yıldızı , deplasmanında sahaya dizinde bandajla çıktı.

. İlk dakikalarda hafif sakatlık yaşayan Burak, ikinci yarıda net bir fırsatı harcadı. Kral, 255 gün sonra ofsayta düştü. 'ta bu sezon dördüncü maçına çıkan Burak, 2014-15 sezonundan bu yana 'de en uzun süre ofsayta düşmediği dönemi geride bıraktı.
  1. 16.2.2019
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