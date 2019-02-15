Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından notlar
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve bu sezon kendi sahasında Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenen Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı da yenmek hedefinde. 4 büyüklerin üçünü iç sahada deviren Malatya temsilcisi, Beşiktaş'ı da mağlup ederek tarihe geçmek istiyor.
TRİBÜNLER DOLDU
36 puanla 3'üncü sırada yer alan Beşiktaş ile ligin 4'üncü sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 24 bin bilet satılırken, siyah beyazlılar için ayrılan 1287 kişilik biletler tükendi. Böylelikle tribünler boş kalmadı.
STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.
SARI KIRMIZILI TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ
Malatya'nın 27 bin kişilik stadyumunda taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton ve kale arkası tribünlerinde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev bir teknik direktör Erol Bulut koreografisi yaparak ve sarı kırmızılı kartonlar açarak dikkatleri üzerine çekti.
- 15.2.2019 21:51
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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