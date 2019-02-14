"Yarıda bırakmaz"
Rasim Kara, Şenol Güneş’in Milli Takım’a gitmesiyle ilgili, “Hoca işini yarıda bırakmaz, sezonu sonuna kadar kalır” yorumunu yaptı.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Rasim Kara, Beşiktaş'ın gündemi hakkında haber1903'e değerlendirmelerde bulundu. Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar devam edeceğini düşündüğünü belirten Kara; "Beşiktaş çıkışını devam ettirecektir ama Şenol hocanın ne olacağı da belli değil. Şenol hocanın sezon sonuna kadar götüreceğini tahmin ediyorum. Çünkü Şenol hoca yarıda bırakmaz. Beşiktaş, gayet iyi yolda. Güzel şeyler olacağını ümit ediyorum" dedi. Kara, siyahbeyazlıların Malatya deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda tüm hesapların değişeceğini ifade ederken, "Başakşehir ile ara oldukça açıldı, o yüzden toparlamak zor olacak ancak Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar tüm dengeleri bozabilir" diye konuştu.
GURUR MESELESİ YAPMIŞ
Rasim Kara, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ın son maçta attığı iki gol için "Bunu gurur meselesi yapmış" dedi. Kara, "Tekrardan kendisini kanıtlama, var olma savaşı verdiği çok açık gözüküyor. Eski negatif görüntüsünü yenmiş. 'Ben düzeleceğim, eski Burak olacağım' mesajını kendi kendisine vermiş. Oynadığı futboldan da gözüküyor" diye konuştu.
FUTBOLCULAR BEKLEMEDE
Beşiktaşlı futbolcular da en az kamuoyu kadar Şenol Güneş'in ne zaman Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü açıklanacağını merak ediyor. Oyuncular, tecrübeli çalıştırıcının şimdiye kadar bu konuyu hiç gündeme getirmediğini söylerken, "Biz kiminle yola devam edeceğiz, en kısa sürede bunun netleşmesini bekliyoruz" ifadesini kullandılar.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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