Türk futbolunun önemli isimlerinden Rasim Kara, Beşiktaş'ın gündemi hakkında haber1903'e değerlendirmelerde bulundu. Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar devam edeceğini düşündüğünü belirten Kara; "Beşiktaş çıkışını devam ettirecektir ama Şenol hocanın ne olacağı da belli değil. Şenol hocanın sezon sonuna kadar götüreceğini tahmin ediyorum. Çünkü Şenol hoca yarıda bırakmaz. Beşiktaş, gayet iyi yolda. Güzel şeyler olacağını ümit ediyorum" dedi. Kara, siyahbeyazlıların Malatya deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda tüm hesapların değişeceğini ifade ederken, "Başakşehir ile ara oldukça açıldı, o yüzden toparlamak zor olacak ancak Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar tüm dengeleri bozabilir" diye konuştu.



GURUR MESELESİ YAPMIŞ

Rasim Kara, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ın son maçta attığı iki gol için "Bunu gurur meselesi yapmış" dedi. Kara, "Tekrardan kendisini kanıtlama, var olma savaşı verdiği çok açık gözüküyor. Eski negatif görüntüsünü yenmiş. 'Ben düzeleceğim, eski Burak olacağım' mesajını kendi kendisine vermiş. Oynadığı futboldan da gözüküyor" diye konuştu.



FUTBOLCULAR BEKLEMEDE

Beşiktaşlı futbolcular da en az kamuoyu kadar Şenol Güneş'in ne zaman Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü açıklanacağını merak ediyor. Oyuncular, tecrübeli çalıştırıcının şimdiye kadar bu konuyu hiç gündeme getirmediğini söylerken, "Biz kiminle yola devam edeceğiz, en kısa sürede bunun netleşmesini bekliyoruz" ifadesini kullandılar.