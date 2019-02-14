Oğuzhan ‘göze’ geldi
Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen siyah-beyazlıların 26 yaşındaki yıldızı Oğuzhan Özyakup en az 2-3 gün dinlendirilecek.
Beşiktaş'ta gözünden rahatsızlık geçiren orta saha futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirileceği açıklandı. Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Oğuzhan, tedbir amaçlı 2-3 gün dinlendirilecektir" ifadelerine yer verildi. Başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine kadar tamamen iyileşmiş olacağı belirtildi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Oğuzhan ‘göze’ geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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