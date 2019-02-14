Oğuzhan ‘göze’ geldi – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Oğuzhan ‘göze’ geldi

Oğuzhan ‘göze’ geldi

Oğuzhan ‘göze’ geldi

Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen siyah-beyazlıların 26 yaşındaki yıldızı en az 2-3 gün dinlendirilecek.

'ta gözünden rahatsızlık geçiren orta saha futbolcusu 'un, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirileceği açıklandı. Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Oğuzhan, tedbir amaçlı 2-3 gün dinlendirilecektir" ifadelerine yer verildi. Başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine kadar tamamen iyileşmiş olacağı belirtildi.

  1. 14.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğuzhan ‘göze’ geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN