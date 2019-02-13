Şimdi de Coritiba iddiası – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Şimdi de iddiası

Şimdi de Coritiba iddiası

Devre arasında ülkesine dönmek istediğini söyleyen ile ilgili basınından yeni bir iddia geldi.

34 yaşındaki sol bek için 'nın devreye girdiği öne sürüldü. Haberde oyuncunun sezon sonunda 'ya gideceği ifade edildi. 'nun adı daha önce de Santos ile anılmış, hatta kuüp başkanı Jose Carlos Peres, "Adriano şu an 'la sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Biz de onu bekliyoruz" demişti.
  1. 13.2.2019
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