Ödül mü ceza mı? – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Ödül mü ceza mı?

Ödül mü ceza mı?

 ile ilgili sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü.

O da Başkan 'ın, kadro dışı kalan 'ye "Sakın bir yere imza atma, idmanlarına devam et. Yaz kampında bizimle olacaksın" dediği iddiası. Başkanın bu şekilde oyuncu ile devam edileceğini açık şekilde dile getirdiği belirtildi. Ancak bir başka iddia da oyuncuya ceza verileceği oldu. Buna göre, yönetimin sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle oyuncuya ceza verme kararı aldığı kaydedildi. 'ın paylaşımını beğenmesi nedeniyle tepki çeken tecrübeli oyuncuya, para cezası kesileceği ifade edildi.
  1. 13.2.2019
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