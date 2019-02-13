Gary Medel’e Çin kancası! – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Gary ’e kancası!

Gary Medel’e Çin kancası!

, ekiplerinin radarından kurtulamıyor.

Şili basınında çıkan habere göre Beijing Sinobo Guoan, için daha önce 10 milyon dolar gibi bir rakamı gözden çıkarmıştı. Medel'i maçında izlemek için gelen Çinli yetkililerinin, Medel'in yedek kulübesinde oturması nedeni ile 'daki F.Bahçe derbisinde yeniden izleyecekleri iddia edildi.
  1. 13.2.2019
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