Dört liderden biri – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Dört liderden biri

Dört liderden biri

Üst üste galibiyetlerle toparlanma sürecine giren , ligde ikinci yarının en çok puan toplayan takımlarından oldu.

Siyah-beyazlı ekip, 4 maçta 10 puan toplayarak , ve ile birlikte bu alanda zirvede yer aldı. Kara Kartallar, ikinci yarının ilk maçında Akhisar'ı 3-0 geçip, sonraki hafta 'la 1-1 kalmıştı. 20. haftada 'u 6-2 devirip, son olarak 2-0 mağlup etmişti.
  1. 13.2.2019
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