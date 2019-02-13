Burak’tan hiç şüphem yok – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Burak’tan hiç şüphem yok

Burak’tan hiç şüphem yok

Tecrübeli teknik direktör , maçında attığı 2 golle taraftarın gönlünü kazanan 'la ilgili açıklama yaptı.

Burak'ın daha iyi performans sergileyeceğini belirten Kurtar, "Burak, golcü adam. Ondan hiç şüphem yok. Alındığı zaman çok faydalı olacağını biliyordum ve inanıyordum. Bunu da hep belirtmiştim. Burak iyi bir futbolcu. taraftarı da sahip çıktıkça daha iyi performans gösterir" dedi. Kurtar, Güneş'in ile anılması ile ilgili de "Şenol hoca sezon sonuna kadar hem Milli Takımı hem de Beşiktaş'ı çalıştırır" diye konuştu.
  1. 13.2.2019
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