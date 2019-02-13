Beşiktaş’ta tekrar toparlanacağım – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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’ta tekrar toparlanacağım

Beşiktaş’ta tekrar toparlanacağım

Daha çıktığı ilk maçta 2 gol atarak tribünlere besteler yaptıran , Japon basınına 'ı anlattı.

30 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı takımda çok iyi karşılandığını ve alışma konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını söyledi. "Taraftarların ilgisi inanılmazdı. 'da da ateşli taraftarlar var ancak Türkler çok farklı" ifadelerini kullanan , "Birkaç sezon benim için zorlu geçti ancak 'ta yeniden toparlanabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu. Kagawa'nın Beşiktaş'ta çıktığı ilk maçı Japon gazeteciler takip etmişti.
  1. 13.2.2019
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