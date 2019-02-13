Adriano ve Ozi idmana çıkmadı – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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ve Ozi idmana çıkmadı

Adriano ve Ozi idmana çıkmadı

Cuma günü ile deplasmanda karşılaşacak , bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tam sahada paslı hücum çıkışları ve şut çalışması yapıldı. Antrenmana istirahatli olan 'nun yanı sıra gözünde problem yaşayan Oğuzhan katılmadı. Oğuzhan'ın bugünkü çalışmaya katılacağı belirtildi.
  1. 13.2.2019
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