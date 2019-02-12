USA’den destek – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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USA’den destek
Beşiktaş Derneği (Amerika Beşiktaşlılar Derneği) Başkanı Ferruh Zor ve dernek üyeleri, kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Manhattan'da bulunan CPC Jacob Riis Child Care Center'da bulunan 1-4 yaş arası 50 çocuğa, ayakkabı, pantolon, kazak, palto gibi temel ihtiyaç malzemesi dağıttı.
  1. 12.2.2019
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