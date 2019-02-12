Kestirengöz ameliyat oldu – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kestirengöz ameliyat oldu

Kestirengöz ameliyat oldu

Kestirengöz ameliyat oldu

Takımı oyuncusu , ameliyat oldu.

Oyuncunun sol dizine artroskopik menisektüs tamiri için operasyon uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası 'ün kısa süre içerisinde parkelere dönmesi bekleniyor.
  1. 12.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kestirengöz ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN