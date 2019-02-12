Kara Kartal’da mesai başlıyor – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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’da mesai başlıyor

Kara Kartal’da mesai başlıyor

, cuma günü oynayacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün start veriyor.

galibiyetiyle morallerin yükseldiği siyah-beyazlıların, 'yı da deplasmanda mağlup ederek zirve yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmek istiyor.
  1. 12.2.2019
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