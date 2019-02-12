Beşiktaş’ta Q7 bilmecesi – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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’ta bilmecesi

Beşiktaş’ta Q7 bilmecesi

Ara transferde Portekiz'e gidemeyen, 'a ise gitmeyen 'nin, 2 maçlık cezası sona erdi ve gözler cuma günü oynanacak Malatyaspor maçına çevrildi.

Kanat hücum oyunlarından pas oyununa dönen Güneş'in 'yi sahaya sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu. Tecrübeli hocanın, Portekizli yıldızı ikinci yarıda oynatması bekleniyor
  1. 12.2.2019
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