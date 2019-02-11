Vida-Mirin duvarı

Siyah-beyazlılar savunmada yaşadığı sıkıntıları kısa sürede aştı. Pepe'nin Porto'ya dönmesinin ardından takıma transfer edilen Nicolas İsimat- Mirin çabuk alıştı. Devre arasında Domagoj Vida'nın Roma'ya transferi gerçekleşmeyince Mirin ve Hırvat stoper, savunmanın göbeğini oluşturdu. İkili birbirlerine hemen uyum sağlarken bu durum Beşiktaş'ın hem savunma hem hücum gücünü bir hayli artırdı. Vida-Mirin ikilisi rakiplere göz açtırmazken, ayaklarını iyi kullanmaları sayesinde Kartal'ın orta sahası da daha işler hale geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Vida-Mirin tandemini geçmişin efsane ikilisi Zago-Ronaldo'ya benzetiyor. Beşiktaş'ın yeni ikililisi üç Süper Lig karşılaşmasında birlikte forma giydiler. Siyah-beyazlılar bu maçların 2'sinde kalesinde gol görmedi. Teknik direktör Şenol Güneş de Domagoj Vida-Nicolas İsimat- Mirin ikilisinin performansından bir hayli memnun. Beşiktaş camiası da savunma hattında büyük güven veren bu ikilinin uzun yıllar siyah-beyazlı formayı birlikte taşımasını istiyor.