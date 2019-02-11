Vida-Mirin duvarı
Beşiktaş, Zago-Ronaldo’dan sonra müthiş bir ikili buldu. Pepe gittikten sonra birlikte oynayan Vida ve Mirin geçit vermiyor.
Siyah-beyazlılar savunmada yaşadığı sıkıntıları kısa sürede aştı. Pepe'nin Porto'ya dönmesinin ardından takıma transfer edilen Nicolas İsimat- Mirin çabuk alıştı. Devre arasında Domagoj Vida'nın Roma'ya transferi gerçekleşmeyince Mirin ve Hırvat stoper, savunmanın göbeğini oluşturdu. İkili birbirlerine hemen uyum sağlarken bu durum Beşiktaş'ın hem savunma hem hücum gücünü bir hayli artırdı. Vida-Mirin ikilisi rakiplere göz açtırmazken, ayaklarını iyi kullanmaları sayesinde Kartal'ın orta sahası da daha işler hale geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Vida-Mirin tandemini geçmişin efsane ikilisi Zago-Ronaldo'ya benzetiyor. Beşiktaş'ın yeni ikililisi üç Süper Lig karşılaşmasında birlikte forma giydiler. Siyah-beyazlılar bu maçların 2'sinde kalesinde gol görmedi. Teknik direktör Şenol Güneş de Domagoj Vida-Nicolas İsimat- Mirin ikilisinin performansından bir hayli memnun. Beşiktaş camiası da savunma hattında büyük güven veren bu ikilinin uzun yıllar siyah-beyazlı formayı birlikte taşımasını istiyor.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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