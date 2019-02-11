Vida-Mirin duvarı – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Vida-Mirin duvarı

Vida-Mirin duvarı

, Zago-Ronaldo’dan sonra müthiş bir ikili buldu. gittikten sonra birlikte oynayan Vida ve Mirin geçit vermiyor.

Siyah-beyazlılar savunmada yaşadığı sıkıntıları kısa sürede aştı. 'nin Porto'ya dönmesinin ardından takıma edilen Nicolas İsimat- Mirin çabuk alıştı. Devre arasında Domagoj Vida'nın Roma'ya transferi gerçekleşmeyince Mirin ve Hırvat stoper, savunmanın göbeğini oluşturdu. İkili birbirlerine hemen uyum sağlarken bu durum 'ın hem savunma hem hücum gücünü bir hayli artırdı. Vida-Mirin ikilisi rakiplere göz açtırmazken, ayaklarını iyi kullanmaları sayesinde 'ın orta sahası da daha işler hale geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Vida-Mirin tandemini geçmişin efsane ikilisi Zago-Ronaldo'ya benzetiyor. Beşiktaş'ın yeni ikililisi üç karşılaşmasında birlikte forma giydiler. Siyah-beyazlılar bu maçların 2'sinde kalesinde gol görmedi. Teknik direktör de Domagoj Vida-Nicolas İsimat- Mirin ikilisinin performansından bir hayli memnun. Beşiktaş camiası da savunma hattında büyük güven veren bu ikilinin uzun yıllar siyah-beyazlı formayı birlikte taşımasını istiyor.

  1. 11.2.2019
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