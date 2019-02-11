Medel gitti-geldi – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Medel gitti-geldi

Medel gitti-geldi

'ın Şili'li futbolcusu 'in adı 'in takımıyla anılıyor.

'ın Şili'li futbolcusu 'in adı 'in takımıyla anılıyor. Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı hamle şaşırttı. 31 yaşındaki oyuncu, 'ı önce tüm hesaplarından sildi. Kısa süre sonra ekledi. Akıllara "Acaba ayrılıyor mu?" sorusu geldi.

  1. 11.2.2019
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