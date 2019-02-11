Medel gitti-geldi
Kartal'ın Şili'li futbolcusu Gary Medel'in adı Çin'in Sinobo Guaon takımıyla anılıyor.
Kartal'ın Şili'li futbolcusu Gary Medel'in adı Çin'in Sinobo Guaon takımıyla anılıyor. Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı hamle şaşırttı. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ı önce tüm hesaplarından sildi. Kısa süre sonra ekledi. Akıllara "Acaba ayrılıyor mu?" sorusu geldi.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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