Medel gitti-geldi

Kartal'ın Şili'li futbolcusu Gary Medel'in adı Çin'in Sinobo Guaon takımıyla anılıyor. Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı hamle şaşırttı. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ı önce tüm hesaplarından sildi. Kısa süre sonra ekledi. Akıllara "Acaba ayrılıyor mu?" sorusu geldi.