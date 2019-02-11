Karius formda
Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius sezonun ilk yarısında dağınık bir performans sergilemişti.
Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius sezonun ilk yarısında dağınık bir performans sergilemişti. 2. devrede ise derli toplu oynuyor. Özel hayatını düzenleyen Alman eldiven artık maçlara çok daha konsantre. Dün galibiyet kesinken, uzatma anlarında önce Yusuf'un sonra Kubilay'ın şutlarını harika çıkardı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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