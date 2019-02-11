Karius formda – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Karius formda

Karius formda

'ın kalecisi sezonun ilk yarısında dağınık bir performans sergilemişti.

'ın kalecisi sezonun ilk yarısında dağınık bir performans sergilemişti. 2. devrede ise derli toplu oynuyor. Özel hayatını düzenleyen Alman eldiven artık maçlara çok daha konsantre. Dün galibiyet kesinken, uzatma anlarında önce Yusuf'un sonra Kubilay'ın şutlarını harika çıkardı.

  1. 11.2.2019
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