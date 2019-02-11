Jeremain Lens şimdiden solladı
Burak Yılmaz'ın attığı ilk golde Quaresmavari verdiği trivela pasla Portekizliyi aratmayan ve gözlerin pasını silen Jeremain Lens'in de yükselişi sürüyor.
Burak Yılmaz'ın attığı ilk golde Quaresmavari verdiği trivela pasla Portekizliyi aratmayan ve gözlerin pasını silen Jeremain Lens'in de yükselişi sürüyor. Bu sezon 15'i lig olmak üzere 24 maçta görev yapan Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 8 asiste ulaştı. Resmi maçlarda 5 de golü bulanan siyahbeyazlı futbolcu, şimdiden geçen sezon sıkça eleştirilen performansının çok üzerine çıktı. Lens, 2017- 18'de 32 maçta şans bulup 4 gol, 4 asistle 8 gole katkı sağlamıştı.
Q7 BİLMECESİ
Kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın yokluğunda Beşiktaş hücumları daha etkin hale geldi. Kimse topu ayağında fazla tutmayınca siyahbeyazlılar, rakip kaleleri abluka altına alıyor. Portekizli yıldız dönünce, Şenol Güneş'in forma verip vermeyeceği merak konusu.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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