Jeremain Lens şimdiden solladı – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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şimdiden solladı

Jeremain Lens şimdiden solladı

Burak Yılmaz'ın attığı ilk golde Quaresmavari verdiği trivela pasla Portekizliyi aratmayan ve gözlerin pasını silen 'in de yükselişi sürüyor.

Burak Yılmaz'ın attığı ilk golde Quaresmavari verdiği trivela pasla Portekizliyi aratmayan ve gözlerin pasını silen 'in de yükselişi sürüyor. Bu sezon 15'i lig olmak üzere 24 maçta görev yapan Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 8 asiste ulaştı. Resmi maçlarda 5 de golü bulanan siyahbeyazlı futbolcu, şimdiden geçen sezon sıkça eleştirilen performansının çok üzerine çıktı. Lens, 2017- 18'de 32 maçta şans bulup 4 gol, 4 asistle 8 gole katkı sağlamıştı.

Q7 BİLMECESİ
Kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın yokluğunda Beşiktaş hücumları daha etkin hale geldi. Kimse topu ayağında fazla tutmayınca siyahbeyazlılar, rakip kaleleri abluka altına alıyor. Portekizli yıldız dönünce, Şenol Güneş'in forma verip vermeyeceği merak konusu.

  1. 11.2.2019
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