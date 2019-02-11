Gökhan Gönül müthiş savaştı

Beşiktaş'ın Bursaspor'u devirdiği karşılaşmada Gökhan Gönül sağ kanatta savaşçı bir görüntü çizdi. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki en yüksek ikili mücadele kazandığı sayıya ulaştı. Tecrübeli sağ bek 90 dakikada tam 10 ikili mücadelede başarılı oldu. Jeremain Lens ile birlikte sağ kanadı çok iyi kullandı.