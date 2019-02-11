Gökhan Gönül müthiş savaştı
Beşiktaş'ın Bursaspor'u devirdiği karşılaşmada Gökhan Gönül sağ kanatta savaşçı bir görüntü çizdi.
Beşiktaş'ın Bursaspor'u devirdiği karşılaşmada Gökhan Gönül sağ kanatta savaşçı bir görüntü çizdi. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki en yüksek ikili mücadele kazandığı sayıya ulaştı. Tecrübeli sağ bek 90 dakikada tam 10 ikili mücadelede başarılı oldu. Jeremain Lens ile birlikte sağ kanadı çok iyi kullandı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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