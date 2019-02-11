Gökhan Gönül müthiş savaştı – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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müthiş savaştı

Gökhan Gönül müthiş savaştı

'ın 'u devirdiği karşılaşmada sağ kanatta savaşçı bir görüntü çizdi.

'ın 'u devirdiği karşılaşmada sağ kanatta savaşçı bir görüntü çizdi. 34 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla 'deki en yüksek ikili mücadele kazandığı sayıya ulaştı. Tecrübeli sağ bek 90 dakikada tam 10 ikili mücadelede başarılı oldu. ile birlikte sağ kanadı çok iyi kullandı.

  1. 11.2.2019
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