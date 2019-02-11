Shinji Kagawa transferi sonrasında maçları Japonya'da canlı yayınlanmaya başlayan Beşiktaş, Uzak Doğu projelerini hayata geçiriyor. Beşiktaş'ın gündeminde, siyah-beyazlıların maçlarını izlemek isteyen Japon turistler için özel bir tur program da var.
Japonlar için tur programı
Kagawa transferi sonrasında özellikle Japon medyasının tamamının Beşiktaş'ı sayfalarına taşımasıyla birlikte bu ülkede bilinirliğini yükselten Beşiktaş, Japon turistlere yönelik özel bir program başlatmak istiyor. Beşiktaş'ın iç saha maçları için gerçekleştirilmesi planlanan tur programı üzerinde çalışan siyah-beyazlılar, Kagawa transferinin etkilerini de bu şekilde ölçecek. Japonya'dan gelen turistleri Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmalarda ağırlayacak olan Beşiktaş, iç saha maçlarını da bu tura dahil edecek.
Japonya'da hazırlık maçı ya da kamp programı
Yeni sezon öncesinde Japonya'ya çıkarma yapmayı planlayan Kartal, burada bir hazırlık maçı organize etmek istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer konu ise Japonya kampı. Sezonun bitimiyle birlikte bu konular üzerinde istişare yapacak olan yönetim, Beşiktaş'ın Uzak Doğu'da tanıtımını en iyi şekilde yaparak, bu bölgeden sponsorlarla, gelirleri artırmanın planlarını yapıyor.
- 11.2.2019 11:11
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Beşiktaş'ta hedef Japonya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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