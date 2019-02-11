Atiba geldi böyle oldu – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Atiba geldi böyle oldu

Atiba geldi böyle oldu

geçmiş yıllardaki iyi oyununa ile birlikte döndü.

geçmiş yıllardaki iyi oyununa ile birlikte döndü. Kanadalı yıldızın, orta alandaki pas oyununu yönetmesiyle siyah-beyazlıların da futbolu seviye atladı. Teknik direktör de karşılaşma sonrası "Atiba çok önemli bir oyuncu. Bize çok katkısı oluyor. Dorukhan ve Atiba orta sahada bize hem dinamizm katıyor hem de pas oyunumuzu geliştiriyor. Tecrübesini sahaya yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

KARTAL'DA YENİDEN TİKİ-TAKA FUTBOLU
Beşiktaş'ın maçındaki futbolu taraftarı mest etti. Siyah-beyazlı oyuncuların art arda 2 şampiyonluktaki gibi müthiş paslaşmaları övgü aldı. 'ın Timsah'ı evinde 2-0 yendiği karşılaşmayı izleyenler "Beşiktaş tiki-taka futboluna geri döndü" yorumları yaptı. Tribündeki taraftarlar da maç içinde bu hızlı ve kusursuz paslaşmaları "Oley" çekerek taçlandırdı.

  1. 11.2.2019
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