Atiba geldi böyle oldu
Beşiktaş geçmiş yıllardaki iyi oyununa Atiba Hutchinson ile birlikte döndü.
Beşiktaş geçmiş yıllardaki iyi oyununa Atiba Hutchinson ile birlikte döndü. Kanadalı yıldızın, orta alandaki pas oyununu yönetmesiyle siyah-beyazlıların da futbolu seviye atladı. Teknik direktör Şenol Güneş de karşılaşma sonrası "Atiba çok önemli bir oyuncu. Bize çok katkısı oluyor. Dorukhan ve Atiba orta sahada bize hem dinamizm katıyor hem de pas oyunumuzu geliştiriyor. Tecrübesini sahaya yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
KARTAL'DA YENİDEN TİKİ-TAKA FUTBOLU
Beşiktaş'ın Bursaspor maçındaki futbolu taraftarı mest etti. Siyah-beyazlı oyuncuların art arda 2 şampiyonluktaki gibi müthiş paslaşmaları övgü aldı. Kartal'ın Timsah'ı evinde 2-0 yendiği karşılaşmayı izleyenler "Beşiktaş tiki-taka futboluna geri döndü" yorumları yaptı. Tribündeki taraftarlar da maç içinde bu hızlı ve kusursuz paslaşmaları "Oley" çekerek taçlandırdı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Atiba geldi böyle oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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