Adem Ljajic fırtınası
Son 3 maçta 2 asist, 1 golle yıldızlaşan Sırp oyuncu, Bursaspor maçını boş geçse de performansıyla büyük beğeni topladı.
Son dönemde yakaladığı başarılı performansını Bursaspor mücadelesinde de sürdüren Adem Ljajic, parmak ısırtıyor. Ligde forma giydiği son 3 mücadelede 2 asist ve 1 golle oynayan Sırp futbolcu, Bursaspor maçında da elinden geleni yaptı. Rakip kaleyi 1'i serbest vuruştan olmak üzere 3 kez yoklayan Ljajic, konuk ekibin kalecisi Muhammed'i geçemedi. Ancak buna rağmen 27 yaşındaki futbolcu, performansıyla büyük beğeni kazandı. Bu arada ligde 3 sarı kartı bulunan Ljajic, haftayı sınırda geçti. Ljajic'in yanı sıra onun gibi ilk 11'de olan Dorukhan ile yedek bekleyen Gary Medel ve Necip, kart sınırında yer alıyordu. Teknik ekibin bu konuda uyardığı oyunculardan forma giyenler, sarı kart görmeden 90 dakikayı tamamladı ve önümüzdeki hafta oynanacak Yeni Malatya sınavı önceki sıkıntı yaşamadı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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