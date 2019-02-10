Vodafone Park’ta Tolgay’a gönderme – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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’ta Tolgay’a gönderme

Vodafone Park’ta Tolgay’a gönderme

, Süper Ligi'nin 21. haftasında dün akşam 'ta 'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyeti büyük bir coşkuşla kutlarken, karşılaşmanın son bölümlerinde 'ye transfer olan için gönderme yaptı. 'ta taraftarlar, "Tolgay Arslan dürümler nerede?" tezahüratı yaptı.

Galibiyetle coşan taraftarlar, ayrılan Tolgay'a tepkiliydi.
  1. 10.2.2019
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