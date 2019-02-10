Trivela Lens’ten – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Trivela Lens’ten

Trivela Lens’ten

’ta trivela ile özdeşleşen Quaresma dün gece yoktu ama Lens o boşluğu asistiyle doldurdu.

'ta zaman zaman eleştirilerin hedefinde olsa da yaptığı kritik dokunuşlarla birçok kez puan kazandıran dün yine sahnedeydi. Hollandalı kanat oyuncusu, kulüple sorunlar yaşayan ve maçı kadrosuna alınmayan 'nın yokluğunu aratmadı. Maçın 41. dakikasında 'a ayağının dışıyla yani trivelayla müthiş bir asist yapan Lens, gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Lens bu sezon ligde 4, toplamda 8. asistini yaptı. Hollandalı'yı taraftarlar tribüne çağırarak alkışladı ve destek verdi.

  1. 10.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trivela Lens’ten haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN