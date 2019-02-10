Trivela Lens’ten
Beşiktaş’ta trivela ile özdeşleşen Quaresma dün gece yoktu ama Lens o boşluğu asistiyle doldurdu.
Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilerin hedefinde olsa da yaptığı kritik dokunuşlarla birçok kez puan kazandıran Jeremain Lens dün yine sahnedeydi. Hollandalı kanat oyuncusu, kulüple sorunlar yaşayan ve Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan Ricardo Quaresma'nın yokluğunu aratmadı. Maçın 41. dakikasında Burak Yılmaz'a ayağının dışıyla yani trivelayla müthiş bir asist yapan Lens, gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Lens bu sezon ligde 4, toplamda 8. asistini yaptı. Hollandalı'yı taraftarlar tribüne çağırarak alkışladı ve destek verdi.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Trivela Lens’ten haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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