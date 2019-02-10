Trivela Lens’ten

Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilerin hedefinde olsa da yaptığı kritik dokunuşlarla birçok kez puan kazandıran Jeremain Lens dün yine sahnedeydi. Hollandalı kanat oyuncusu, kulüple sorunlar yaşayan ve Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan Ricardo Quaresma'nın yokluğunu aratmadı. Maçın 41. dakikasında Burak Yılmaz'a ayağının dışıyla yani trivelayla müthiş bir asist yapan Lens, gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Lens bu sezon ligde 4, toplamda 8. asistini yaptı. Hollandalı'yı taraftarlar tribüne çağırarak alkışladı ve destek verdi.