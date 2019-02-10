Nouma’ya başsağlığı – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Nouma’ya başsağlığı

Nouma’ya başsağlığı

'ın efsane isimlerinden olan 'nın babası hayatını kaybetti.

'ın efsane isimlerinden olan 'nın babası hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüp, eski yıldızının acısı paylaşarak bir başsağlığı mesajı yayınladı. Şu açıklama yapıldı: Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Nouma ailesine başsağlığı dileriz.

  1. 10.2.2019
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