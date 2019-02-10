Nouma’ya başsağlığı

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan Pascal Nouma'nın babası hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüp, eski yıldızının acısı paylaşarak bir başsağlığı mesajı yayınladı. Şu açıklama yapıldı: Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Nouma ailesine başsağlığı dileriz.