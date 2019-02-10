Kral böyle istedi!
Maç öncesi alkışlanan Kral, teşekkürünü Bursa ağlarını sarsarak etti. Kara Kartal’da bu sezon ilk gollerini atan Burak, ‘Aşk Yeniden’ şarkısını çaldırttı.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz çok uzun bir aradan sonra taraftarları sevince boğdu... Siyah-beyazlı formayla son golünü 4 bin 130 gün önce 20 Ekim 2007'de Trabzonspor deplasmanında bulan Burak Yılmaz, Bursa karşısında gol hasretini dindirdi. Kral, 12 yıl aranın ardından siyah-beyazlı taraftarları sevindirdi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de de 11 hafta aranın ardından golle buluştu. Burak bu sezon son golünü Trabzon'dayken Antalyaspor'a atmıştı.
GOL SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
41. dakikada Jeremain Lens'in ayağının dışıyla muhteşem bir şekilde gönderdiği topu önce kontrol edip sonra soluyla vuran Burak, direğin de yardımıyla fileleri sarstı. Burak'ın golünden sonra Yeni Türkü'nün Aşk Yeniden şarkısı tribünlerde çaldı. Kral, ikinci yarıda da durmadı. 62. dakikada ceza sahasında çalımlarla rakiplerini eksilten Kral düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Kara Kartal, 3 puana Kral'ın golleriyle uçtu.
TARAFTAR NİHAYET BAĞRINA BASTI
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla sonunda barıştı. 12 yıl aradan sonra Beşiktaş formasını ilk kez Akhisar'da giyen Burak ıslıklanmıştı. Vodafone Park'taki Erzurum maçında da tepki gören Burak'a bu kez "Yuvana Hoş Geldin Burak" pankartı açıldı.
TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Vodafone Park'taki ilk maçına BB Erzurum karşısına çıkan Burak Yılmaz'ı taraftarın bir kısmı yuhalamış, bir kısmı ise destek vermişti. Kral'a dün gece Bursaspor maçı öncesinde ise tribünlerin tamamına yakını büyük destek verdi. Burak Yılmaz'ı tribünün dört bölgesinden de çağıran taraftarlar, yıldız santrforu alkışladı. Burak Yılmaz, tezahüratlara jest ve mimikleriyle karşılık verdi.
HER ŞEYİMİ FEDA EDERİM
Burak Yılmaz, maç sonunda oldukça sevinçliydi. Her defasında çocukluktan beri Beşiktaşlı olduğunu tekrarlayan Kral, "İnsan aşık ve ait olduğu arma için oynadığı zaman bir başka oluyormuş. Bu arma için her şeyimi feda ederim" ifadelerini kullandı. Kral, maçta çektiği 2 isabetli şutu da filelerle buluşturdu. 4 kez ikili mücadele kazanan Kral, rakip ceza sahası içinde 7 kez topla buluştu.
VESİLE OLAN HERKESE TEŞEKKÜR
Beşiktaş'ın Bursa zaferine iki golle damga vuran ve siyahbeyazlı taraftarlarla kenetlenen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından teşükkür etti. Maçın ardından Ljajic ile yaşadığı gol sevincinin fotoğrafını paylaşan kral, duygularını ise şu ifadelerle aktardı: "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun."
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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