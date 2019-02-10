Kral böyle istedi! – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

böyle istedi!

Kral böyle istedi!

Maç öncesi alkışlanan , teşekkürünü ağlarını sarsarak etti. ’da bu sezon ilk gollerini atan Burak, ‘’ şarkısını çaldırttı.

'ta çok uzun bir aradan sonra taraftarları sevince boğdu... Siyah-beyazlı formayla son golünü 4 bin 130 gün önce 20 Ekim 2007'de deplasmanında bulan Burak Yılmaz, karşısında gol hasretini dindirdi. , aranın ardından siyah-beyazlı taraftarları sevindirdi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 'de de 11 hafta aranın ardından golle buluştu. Burak bu sezon son golünü 'dayken 'a atmıştı.

GOL SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
41. dakikada 'in ayağının dışıyla muhteşem bir şekilde gönderdiği topu önce kontrol edip sonra soluyla vuran Burak, direğin de yardımıyla fileleri sarstı. Burak'ın golünden sonra 'nün şarkısı tribünlerde çaldı. Kral, ikinci yarıda da durmadı. 62. dakikada ceza sahasında çalımlarla rakiplerini eksilten Kral düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. , 3 puana Kral'ın golleriyle uçtu.

TARAFTAR NİHAYET BAĞRINA BASTI
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla sonunda barıştı. 12 yıl aradan sonra Beşiktaş formasını ilk kez Akhisar'da giyen Burak ıslıklanmıştı. 'taki maçında da tepki gören Burak'a bu kez "Yuvana Hoş Geldin Burak" pankartı açıldı.

TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Vodafone Park'taki ilk maçına BB Erzurum karşısına çıkan Burak Yılmaz'ı taraftarın bir kısmı yuhalamış, bir kısmı ise destek vermişti. Kral'a dün gece maçı öncesinde ise tribünlerin tamamına yakını büyük destek verdi. Burak Yılmaz'ı tribünün dört bölgesinden de çağıran taraftarlar, yıldız santrforu alkışladı. Burak Yılmaz, tezahüratlara jest ve mimikleriyle karşılık verdi.

HER ŞEYİMİ FEDA EDERİM
Burak Yılmaz, maç sonunda oldukça sevinçliydi. Her defasında çocukluktan beri Beşiktaşlı olduğunu tekrarlayan Kral, "İnsan aşık ve ait olduğu arma için oynadığı zaman bir başka oluyormuş. Bu arma için her şeyimi feda ederim" ifadelerini kullandı. Kral, maçta çektiği 2 isabetli şutu da filelerle buluşturdu. 4 kez ikili mücadele kazanan Kral, rakip ceza sahası içinde 7 kez topla buluştu.

VESİLE OLAN HERKESE TEŞEKKÜR
Beşiktaş'ın Bursa zaferine iki golle damga vuran ve siyahbeyazlı taraftarlarla kenetlenen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından teşükkür etti. Maçın ardından Ljajic ile yaşadığı gol sevincinin fotoğrafını paylaşan kral, duygularını ise şu ifadelerle aktardı: "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun."

  1. 10.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kral böyle istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN