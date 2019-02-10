Kalp hırsızı – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Kalp hırsızı

Kalp hırsızı

, ’u süper forveti ile devirdi. İki şahane gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarı ile arasındaki buzları eritti; taraftarın sevgisini kazandı; kalbini çaldı; kendisine aşık etti! Maçtan sonra Vodafone Park tribünleri ‘Burak Yılmaz’ sesleri ile inlerken; taraftarlar, Kral’a 3’lü çektirdi.

Lider Başakşehir'in 2 puan kaybetmesi ile daha kritik hale gelen maçta, sahne aldı. Önce Lens'in Quaresma gibi trivela pasını aynı güzellikle ağlara yollayan 33 yaşındaki forvet, ardından Vergini'den kaptığı topta enfes bir plase ile farkı ikiye çıkardı. 4 bin 130 gün sonra forması ile gol sevinci yaşayan ve gecenin kahramanı olan Burak, 35 bin taraftarına hep bir ağızdan 'Aşk yeniden' şarkısını söyletti. Siyah-beyazlılar, G.Saray ile puanını (36) eşitledi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.

  1. 10.2.2019
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