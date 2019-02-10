Kalp hırsızı

Lider Başakşehir'in 2 puan kaybetmesi ile daha kritik hale gelen maçta, Burak Yılmaz sahne aldı. Önce Lens'in Quaresma gibi trivela pasını aynı güzellikle ağlara yollayan 33 yaşındaki forvet, ardından Vergini'den kaptığı topta enfes bir plase ile farkı ikiye çıkardı. 4 bin 130 gün sonra Beşiktaş forması ile gol sevinci yaşayan ve gecenin kahramanı olan Burak, 35 bin taraftarına hep bir ağızdan 'Aşk yeniden' şarkısını söyletti. Siyah-beyazlılar, G.Saray ile puanını (36) eşitledi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.