Kalp hırsızı
Beşiktaş, Bursaspor’u süper forveti Burak Yılmaz ile devirdi. İki şahane gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarı ile arasındaki buzları eritti; taraftarın sevgisini kazandı; kalbini çaldı; kendisine aşık etti! Maçtan sonra Vodafone Park tribünleri ‘Burak Yılmaz’ sesleri ile inlerken; taraftarlar, Kral’a 3’lü çektirdi.
Lider Başakşehir'in 2 puan kaybetmesi ile daha kritik hale gelen maçta, Burak Yılmaz sahne aldı. Önce Lens'in Quaresma gibi trivela pasını aynı güzellikle ağlara yollayan 33 yaşındaki forvet, ardından Vergini'den kaptığı topta enfes bir plase ile farkı ikiye çıkardı. 4 bin 130 gün sonra Beşiktaş forması ile gol sevinci yaşayan ve gecenin kahramanı olan Burak, 35 bin taraftarına hep bir ağızdan 'Aşk yeniden' şarkısını söyletti. Siyah-beyazlılar, G.Saray ile puanını (36) eşitledi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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