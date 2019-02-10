Kagawa’ya Japon selamı

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Siyahbeyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, yedek kulübesinde bulunan Shinji Kagawa'yı da es geçmedi. Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi. Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa'yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa'yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı. Kagawa, Bursaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Japon futbolcu Antalyaspor deplasmanında 81'inci dakikada oyuna dahil olmuş ve 3 dakikada 2 gol atarak teknik direktör Şenol Güneş ve taraftarın beğenisini kazanmıştı.



SHİNJİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Beşiktaşlı taraftarlar, Japon yıldız Kagawa'nın Bursaspor maçına kulübede başlamasını üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah- beyazlılar, sanal alemde teknik direktör Şenol Güneş'e şu sözlerle göndermelerde bulundular:

Adam zaten 10 maç oynayıp gidecek, niye yedek başlıyor ki?

Kagawa yine yedek.. Şaşırdık mı, hayır!

Burak eksik fizik durumuyla bile oynarken, Kagawa neden yedek?

Şenol hoca Kagawa'yı ilk 11'de çıkartmayarak yine şaşırtmadı.

Futbol bir şovdur... Peki Kagawa neden kulübede?

Hocam, Kagawa baba tarafından Trabzonlu, haberiniz olsun.



TRİBÜNLER BAĞRINA BASTI

Beşiktaş taraftarı, Shinji Kagawa'yı bağrına basarken, Japon yıldız da tribünlere aynı şekilde karşılık verdi.