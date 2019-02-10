Kagawa’ya Japon selamı – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Kagawa’ya selamı

Kagawa’ya Japon selamı

Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlere çağırdığı yıldız oyuncuya Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa’ya aynı şekilde karşılık verdi.

'ın yeni transferi , Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Siyahbeyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, yedek kulübesinde bulunan Shinji Kagawa'yı da es geçmedi. Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi. Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa'yı takip etmek için 10 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa'yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı. Kagawa, karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Japon futbolcu deplasmanında 81'inci dakikada oyuna dahil olmuş ve 3 dakikada 2 gol atarak ve taraftarın beğenisini kazanmıştı.

SHİNJİ DEĞİLSE NE ZAMAN?
Beşiktaşlı taraftarlar, Japon yıldız Kagawa'nın Bursaspor maçına kulübede başlamasını üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah- beyazlılar, sanal alemde teknik direktör Şenol Güneş'e şu sözlerle göndermelerde bulundular:

Adam zaten 10 maç oynayıp gidecek, niye yedek başlıyor ki?
Kagawa yine yedek.. Şaşırdık mı, hayır!
Burak eksik fizik durumuyla bile oynarken, Kagawa neden yedek?
Şenol hoca Kagawa'yı ilk 11'de çıkartmayarak yine şaşırtmadı.
bir şovdur... Peki Kagawa neden kulübede?
Hocam, Kagawa baba tarafından Trabzonlu, haberiniz olsun.

TRİBÜNLER BAĞRINA BASTI
Beşiktaş taraftarı, Shinji Kagawa'yı bağrına basarken, Japon yıldız da tribünlere aynı şekilde karşılık verdi.

  1. 10.2.2019
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