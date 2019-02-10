Ilgaz yerine Şimşek

Fotomaç'ın önceki gün duyurduğu VAR Koordinatörlüğü'ndeki görev değişikliği dün resmen gerçekleşti. Canı yanan kulüplerin gösterdiği tepkiler üzerine TFF, VAR Koordinatörü Murat Ilgaz'ın görevine son vermişti. Ilgaz'ın yerine hakemliği bırakan Barış Şimşek geldi. Şimşek Hakem İşleri Müdürlüğü de yapacak.

