Ilgaz yerine Şimşek – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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yerine Şimşek

Ilgaz yerine Şimşek

Fotomaç'ın önceki gün duyurduğu VAR Koordinatörlüğü'ndeki görev değişikliği dün resmen gerçekleşti.

Fotomaç'ın önceki gün duyurduğu VAR Koordinatörlüğü'ndeki görev değişikliği dün resmen gerçekleşti. Canı yanan kulüplerin gösterdiği tepkiler üzerine , VAR Koordinatörü Murat 'ın görevine son vermişti. Ilgaz'ın yerine hakemliği bırakan geldi. Şimşek Hakem İşleri Müdürlüğü de yapacak.

  1. 10.2.2019
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