Güneş gidiyor! – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Güneş gidiyor!

Güneş gidiyor!

Orman, Demirören ve Güneş buluştu, üçlü el sıkıştı artık A ’ın başına geçecek Yerine ise ya da geliyor!

'ta çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adı uzun zamandır A ile anılan 'in, Beşiktaş ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Orman, Başkanı Demirören ve teknik direktör Güneş'in önceki akşam bir araya gelerek bu konuda anlaşmaya vardıkları belirtildi. A Milli Takım'ın 22 Mart'ta Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkmak isteyen TFF, Beşiktaş yönetimi ile prensip anlaşmasına vardı.

ALTERNATİF PLAN HAZIR
Ancak Şenol Güneş'in, Lucescu'nun yerine ne zaman göreve başlayacağı netlik kazanmadı. Bu arada teknik direktör Güneş, maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonu bitiyor. Bitince, Milli Takım'ı isterim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetimi alternatif isimleri belirledi. Güneş hemen giderse takımı Guti çalıştıracak. Sezon sonu gitmesi durumunda ise ya ya da , Beşiktaş'ın yeni teknik patronu olacak.

  1. 10.2.2019
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