Güneş gidiyor!
Orman, Demirören ve Güneş buluştu, üçlü el sıkıştı Şenol Güneş artık A Milli Takım’ın başına geçecek Yerine ise Tamer Tuna ya da Sergen Yalçın geliyor!
Beşiktaş'ta çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adı uzun zamandır A Milli Takım ile anılan Teknik direktör Şenol Güneş'in, Beşiktaş ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Orman, TFF Başkanı Demirören ve teknik direktör Güneş'in önceki akşam bir araya gelerek bu konuda anlaşmaya vardıkları belirtildi. A Milli Takım'ın 22 Mart'ta Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkmak isteyen TFF, Beşiktaş yönetimi ile prensip anlaşmasına vardı.
ALTERNATİF PLAN HAZIR
Ancak Şenol Güneş'in, Lucescu'nun yerine ne zaman göreve başlayacağı netlik kazanmadı. Bu arada teknik direktör Güneş, Bursa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonu bitiyor. Bitince, Milli Takım'ı isterim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetimi alternatif isimleri belirledi. Güneş hemen giderse takımı Guti çalıştıracak. Sezon sonu gitmesi durumunda ise ya Tamer Tuna ya da Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni teknik patronu olacak.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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