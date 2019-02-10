Güneş gidiyor!

Beşiktaş'ta çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adı uzun zamandır A Milli Takım ile anılan Teknik direktör Şenol Güneş'in, Beşiktaş ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Orman, TFF Başkanı Demirören ve teknik direktör Güneş'in önceki akşam bir araya gelerek bu konuda anlaşmaya vardıkları belirtildi. A Milli Takım'ın 22 Mart'ta Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkmak isteyen TFF, Beşiktaş yönetimi ile prensip anlaşmasına vardı.



ALTERNATİF PLAN HAZIR

Ancak Şenol Güneş'in, Lucescu'nun yerine ne zaman göreve başlayacağı netlik kazanmadı. Bu arada teknik direktör Güneş, Bursa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonu bitiyor. Bitince, Milli Takım'ı isterim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetimi alternatif isimleri belirledi. Güneş hemen giderse takımı Guti çalıştıracak. Sezon sonu gitmesi durumunda ise ya Tamer Tuna ya da Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni teknik patronu olacak.