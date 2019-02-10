Fıkret orman resmen açıkladı: Evet ayrılabilir – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Fıkret orman resmen açıkladı: Evet ayrılabilir

Fıkret orman resmen açıkladı: Evet ayrılabilir

“Hocamız sezon sonu ’a gitmek isteyebilir Bu gayet normal bir durumdur. Oturup konuşacağız”

Başkan , 'i 'a gitme durumu ile ilgili açıklama yaptı. başkanı, ''Şenol hocanın bizimle sözleşmesi bitiyor. Benim de mayısta kongrem var. Türk sporunun da mali olarak nerede olduğu belli. ayrılır, Şenol hoca oraya gitmek ister, bu ayrı bir şey. Şu anda da Şenol Güneş'in sezon sonu Milli Takım'a gitmesi açıklanabilir, bunlar normal şeyler. Şu anda böyle bir durum yok ama olabilir mi? Olabilir'' ifadelerini kullandı. Sezon sonu Şenol Güneş ile konuşacaklarını belirten siyahbeyazlı ekibin başkanı, "Sezon sonu hoca ile şartları konuşuruz, hoca beğenmeyebilir, Milli Takım'a gidebilir, başka bir dünya kulübüne gidebilir. 'Dört yıl oldu, Milli Takım'ı istiyorum' derse de bu da normal bir şey. Biz kendisi ile devam edebiliriz. Yani duruma göre her şey yaşanabilir" açıklamasını yaptı.
  1. 10.2.2019
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