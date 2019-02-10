Caner Erkin sonradan – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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sonradan

Caner Erkin sonradan

'ta , geçen hafta oynanan maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.

'ta , geçen hafta oynanan maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Antalya karşısında cezalı olan , ilk 11'de maça başlayan 'in yerine forma giydi. Caner Erkin, müsabakada sol açıkta görev yapan Güven Yalçın'ın yerine 73'te oyuna girdi.

  1. 10.2.2019
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