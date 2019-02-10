Bu destekle ben bile gol atarım
Şenol Güneş, “Oyunun büyük bölümünde üstünlük bizdeydi. Burak’ın kalitesi belli. Bugün taraftar ona morali verdi. Attığı gol o desteğe göre az. Bana da öyle bir destek gelse ben de gol atarım” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş iyi oyunla haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu oynamak istedik. Rakibi kontrol ederek atak yapmaya çalıştık. Rakibimiz disiplinli bir takımdı. Ligde mağlubiyeti bizden azdı ve az gol yiyorlardı. Oyunun büyük bölümünde oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. İkinci yarının son dakikalarında takımda fiziksel düşüş oldu ve rakip gelmeye başladı. İyi oynamak bazen bize rakip oluyor. Artık Malatya maçına hazırlanacağız. Zor olacak ama kazanmak istiyoruz" dedi. Taraftarın coşkulu olmasının, takımın coşkusunu artırdığını da vurgulayan Güneş, şöyle devam etti: "Burak Yılmaz kalitesi belli bir oyuncu. Beşiktaş'ın baharından çıkmış bir oyuncu. Zaman zaman oyunda hataları vardı. İşini daha iyi yaparsa hem Beşiktaş'a hem Türk futbolunun ona ihtiyacı var. Golden çok takımın oynamasına katkı veriyor. Bugün taraftar ona morali verdi. Attığı gol taraftarın moraline göre az. Bana da öyle bir destek gelse ben de gol atarım."
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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