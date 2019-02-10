Bir Kartal klasiği – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Bir klasiği

Bir Kartal klasiği

Siyah-beyazlılar, sahasında Bursa’ya yine şans tanımadı. Baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 3 puanla ayrılan , rakibine karşı evindeki yenilmezliğini 9 yıla çıkardı.

, taraftarı önünde 'un kabusu oldu. Siyah-beyazlılar, dün 2-0'lık skorla mağlup ettiği rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. , sahasındaki son yenilgisini 18 Aralık 2009'da aldığı Bursaspor'a karşı kaybetmeme serisini dün akşamki sonuçla 9 yıla çıkardı. Bu süreçte Bursaspor'a karşı 8 galibiyet elde eden Beşiktaş, yalnızca bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

BURADAN ÇIKIŞ YOK
Kartal, taraftarı önünde 9 yıllık yenilmezlik serisi yakaladığı Bursa'ya karşı üst üste oynadığı 12 maçta da galibiyet sevinci yaşadı. 'de oynanan son 12 karşılaşmanın 10'undan 3 puanla ayrılan siyahbeyazlılar, iki maçta da birer puan elde etti. Bursaspor'a karşı büyük üstünlük sağlayan Beşiktaş, sahasında son 10 yılda oynanan 9 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde 10 gol gördü.

ADIM ADIM ZİRVEYE
Bursaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı. Lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada kazanan siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla ikinci sıradaki 'la puanları da eşitledi. 4 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Kartal'ın gözü bugünkü Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında olacak.

4 YILDIZ UCUZ YIRTTI!
Zorlu Bursaspor sınavından zaferle ayrılan Beşiktaş'ta sınırda bulunan 4 isim vardı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Adem Ljajic ile Dorukhan, yedek soyunan ve Necip sarı kart sınırındaydı. Forma şansı bulan Ljajic ve Dorukhan kart görmezken, 4 oyuncu da gelecek hafta 'da yerini alacak.

ŞANSSIZ LJAJİC!
Kartal'ın yıldızı Ljajic, dün iki önemli fırsattan yararlanamadı. Başarılı bir maç çıkaran Ljajic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon ile uygun durumdaki bir şutta golü bulumadı.

5. KEZ YENİLDİ
Bu sezon en çok beraberlik alan takım olan Bursa, kazanamama serisini 7 maça çıkardı. 21 haftada 4 galibiyet elde eden Timsah, sahadan 12 kez beraberlikle ayrılırken, 5 mağlubiyet aldı.

TEK DEĞİŞİKLİK
Bursaspor, Beşiktaş karşısına önceki maçtan tek farklı isimle çıktı. Teknik direktör , geçtiğimiz hafta golsüz sona eren karşılaşmasında sakatlanan oyundan alınan 'un yerine ilk 11'de Saivet ile başladı

VODAFONE PARK'TAKİ SON 9 YILIN SONUÇLARI SEZON SKOR
2018-19 2-0
2017-18 2-1
2016-17 2-1
2015-16 3-2
2014-15 3-2
2013-14 1-0
2012-13 3-3
2011-12 3-1
2010-11 1-0

  1. 10.2.2019
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