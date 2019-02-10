Bir Kartal klasiği

Beşiktaş, taraftarı önünde Bursaspor'un kabusu oldu. Siyah-beyazlılar, dün 2-0'lık skorla mağlup ettiği rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Kartal, sahasındaki son yenilgisini 18 Aralık 2009'da aldığı Bursaspor'a karşı kaybetmeme serisini dün akşamki sonuçla 9 yıla çıkardı. Bu süreçte Bursaspor'a karşı 8 galibiyet elde eden Beşiktaş, yalnızca bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.



BURADAN ÇIKIŞ YOK

Kartal, taraftarı önünde 9 yıllık yenilmezlik serisi yakaladığı Bursa'ya karşı üst üste oynadığı 12 maçta da galibiyet sevinci yaşadı. Süper Lig'de oynanan son 12 karşılaşmanın 10'undan 3 puanla ayrılan siyahbeyazlılar, iki maçta da birer puan elde etti. Bursaspor'a karşı büyük üstünlük sağlayan Beşiktaş, sahasında son 10 yılda oynanan 9 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde 10 gol gördü.



ADIM ADIM ZİRVEYE

Bursaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı. Lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada kazanan siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Galatasaray'la puanları da eşitledi. 4 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Kartal'ın gözü bugünkü Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında olacak.



4 YILDIZ UCUZ YIRTTI!

Zorlu Bursaspor sınavından zaferle ayrılan Beşiktaş'ta sınırda bulunan 4 isim vardı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Adem Ljajic ile Dorukhan, yedek soyunan Medel ve Necip sarı kart sınırındaydı. Forma şansı bulan Ljajic ve Dorukhan kart görmezken, 4 oyuncu da gelecek hafta Malatya'da yerini alacak.

ŞANSSIZ LJAJİC!

Kartal'ın yıldızı Ljajic, dün iki önemli fırsattan yararlanamadı. Başarılı bir maç çıkaran Ljajic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon ile uygun durumdaki bir şutta golü bulumadı.

5. KEZ YENİLDİ

Bu sezon en çok beraberlik alan takım olan Bursa, kazanamama serisini 7 maça çıkardı. 21 haftada 4 galibiyet elde eden Timsah, sahadan 12 kez beraberlikle ayrılırken, 5 mağlubiyet aldı.



TEK DEĞİŞİKLİK

Bursaspor, Beşiktaş karşısına önceki maçtan tek farklı isimle çıktı. Teknik direktör Samet Aybaba, geçtiğimiz hafta golsüz sona eren Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan oyundan alınan Tunay Torun'un yerine ilk 11'de Saivet ile başladı



VODAFONE PARK'TAKİ SON 9 YILIN SONUÇLARI SEZON SKOR

2018-19 2-0

2017-18 2-1

2016-17 2-1

2015-16 3-2

2014-15 3-2

2013-14 1-0

2012-13 3-3

2011-12 3-1

2010-11 1-0



