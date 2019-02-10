Bir aşk hikayesi – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Bir aşk hikayesi

Bir aşk hikayesi

karşısında tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika hiç susmadan takıma destek verdi; 2-0’lık galibiyette pay sahibi oldu.

dün de tarihi günlerinden birini yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşısında tribünleri bir kez daha doldurarak takımlarına tam destek verdi. karşısında alınan 6-2'lik galibiyetle coşan ve 'in puan kaybetmesiyle zirve için umutlanan siyah-beyazlılar maçın başından sonuna kadar bir an olsun susmadı. Özellikle yeni transferler ve 'ya büyük ilgi gösteren taraftarlar, iki oyuncuyu maç öncesi ve sonrasında özel olarak tribünlere çağırdılar. Bağırlarına bastılar. Bu durum diğer oyuncular tarafından da alkışlarla karşılandı. Burak Yılmaz'ın iki yarıda attığı 2 golle Vodafone Park'ta coşku katlanırken top rakibe geçtiğinde ise ıslıklar, uğultular yükseldi. Böylece 'ya rahat hücum etme imkanı verilmedi. Karşılaşma sonunda ise sahada tam bir bütünleşme vardı.

  1. 10.2.2019
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