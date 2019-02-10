Bir aşk hikayesi

Vodafone Park dün de tarihi günlerinden birini yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar Bursaspor karşısında tribünleri bir kez daha doldurarak takımlarına tam destek verdi. Antalyaspor karşısında alınan 6-2'lik galibiyetle coşan ve Başakşehir'in puan kaybetmesiyle zirve için umutlanan siyah-beyazlılar maçın başından sonuna kadar bir an olsun susmadı. Özellikle yeni transferler Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa'ya büyük ilgi gösteren taraftarlar, iki oyuncuyu maç öncesi ve sonrasında özel olarak tribünlere çağırdılar. Bağırlarına bastılar. Bu durum diğer oyuncular tarafından da alkışlarla karşılandı. Burak Yılmaz'ın iki yarıda attığı 2 golle Vodafone Park'ta coşku katlanırken top rakibe geçtiğinde ise ıslıklar, uğultular yükseldi. Böylece Bursa'ya rahat hücum etme imkanı verilmedi. Karşılaşma sonunda ise sahada tam bir bütünleşme vardı.