Bir aşk hikayesi
Bursaspor karşısında tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika hiç susmadan takıma destek verdi; 2-0’lık galibiyette pay sahibi oldu.
Vodafone Park dün de tarihi günlerinden birini yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar Bursaspor karşısında tribünleri bir kez daha doldurarak takımlarına tam destek verdi. Antalyaspor karşısında alınan 6-2'lik galibiyetle coşan ve Başakşehir'in puan kaybetmesiyle zirve için umutlanan siyah-beyazlılar maçın başından sonuna kadar bir an olsun susmadı. Özellikle yeni transferler Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa'ya büyük ilgi gösteren taraftarlar, iki oyuncuyu maç öncesi ve sonrasında özel olarak tribünlere çağırdılar. Bağırlarına bastılar. Bu durum diğer oyuncular tarafından da alkışlarla karşılandı. Burak Yılmaz'ın iki yarıda attığı 2 golle Vodafone Park'ta coşku katlanırken top rakibe geçtiğinde ise ıslıklar, uğultular yükseldi. Böylece Bursa'ya rahat hücum etme imkanı verilmedi. Karşılaşma sonunda ise sahada tam bir bütünleşme vardı.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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