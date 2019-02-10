Afrin Gazisi Zeki Didinmez: “Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ediyorum”
Afrin’de gerçekleştirilen operasyonda sol ayağını kaybeden Uzman Çavuş Zeki Didinmez, Beşiktaş Kulübü’nün davetlisi olarak Bursaspor maçını tribünden izledi. Didinmez, maçın ardından Beşiktaş Kulübü’ne gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyonda yaşanan patlama sonrasında sol ayağını kaybeden ve gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez, Beşiktaş Kulübü'nün davetlisi olarak Bursaspor karşılaşmasına geldi. Siyah-beyazlı kulübe gönül veren ve ayağındaki protezi de Beşiktaş armalı olan Zeki Didinmez, kulübün daveti ve ilgisi nedeniyle siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti. Başkan Fikret Orman'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Gazi Zeki Didinmez, "Yöneticimiz Şafak Mahmutyazıcıoğlu davet etti, buraya geldik. Afrin'de Uzman Çavuş'tum ve orada gazi oldum. Sol diz altı protez kullanıyorum. Protezimi de Beşiktaş logolu yaptırdım. Bunu da başkanımıza iletmişler. Mutluyum. Operasyonda yaralandım, arkadaşlarım da şu anda Kuzey Irak'ta. Hepsine selam gönderiyorum buradan. Ak Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'yı teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılık bizde babadan oğlu geçen bir şey. Maçı da kazandığımız için çok mutluyum. Protezimi yapan hocalarıma da teşekkür ediyorum. Beşiktaş Kulübü, gazi ve şehit ailelerine önem veren bir kulüp. Hastanede yatarken de forma gönderdiler. Diğer kulüplerimiz de bunları yapsınlar. Buradan tüm Türkiye'ye sevgiler ve saygılar iletiyorum. Biz ülkemiz için görev yaptık ve sadece dua bekliyoruz hepsinden" açıklamasını yaptı.
- 10.2.2019 18:59
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Afrin Gazisi Zeki Didinmez: “Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ediyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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