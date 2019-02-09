Nishimaki’den Orman’a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'taki makamında Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi ağırladı. Orman, "Türkiye ve Japonya dost iki ülke. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki'yi bugün Beşiktaşlı yaptık" derken; Nishimaki de, "Türk halkını çok seviyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.