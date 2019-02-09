Nishimaki’den Orman’a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'taki makamında Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi ağırladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'taki makamında Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi ağırladı. Orman, "Türkiye ve Japonya dost iki ülke. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki'yi bugün Beşiktaşlı yaptık" derken; Nishimaki de, "Türk halkını çok seviyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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