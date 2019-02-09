Nishimaki’den Orman’a ziyaret – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Nishimaki’den Orman’a ziyaret

Nishimaki’den Orman’a ziyaret

Başkanı , 'taki makamında Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi ağırladı.

Başkanı , 'taki makamında Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi ağırladı. Orman, " ve Japonya dost iki ülke. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki'yi bugün Beşiktaşlı yaptık" derken; Nishimaki de, "Türk halkını çok seviyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

  1. 9.2.2019
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