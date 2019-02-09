Kartal Yuvası’na silahlı saldırı – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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’na silahlı saldırı

Kartal Yuvası’na silahlı saldırı

'ın resmi ürünlerini satan "" mağazasında silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

'ın resmi ürünlerini satan "" mağazasında silahla ateş eden kişi gözaltına alındı. 17.15'te Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmadı.

  1. 9.2.2019
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