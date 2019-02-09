Kartal Yuvası’na silahlı saldırı

Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" mağazasında silahla ateş eden kişi gözaltına alındı. 17.15'te Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmadı.