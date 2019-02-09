Kartal Yuvası’na silahlı saldırı
Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" mağazasında silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" mağazasında silahla ateş eden kişi gözaltına alındı. 17.15'te Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmadı.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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