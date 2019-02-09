Kanadalı Atiba 36 yaşına girdi
Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, dün 36 yaşına bastı.
Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, dün 36 yaşına bastı. Kanadalı yıldızın doğum günü, Nevzat Demir Tesisleri'nde, akşam yapılan antrenman öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Atiba Hutchinson'a mutluluklar diledi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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