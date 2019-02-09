Kanadalı Atiba 36 yaşına girdi – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Kanadalı Atiba 36 yaşına girdi

Kanadalı Atiba 36 yaşına girdi

Hutchinson, dün 36 yaşına bastı.

Hutchinson, dün 36 yaşına bastı. Kanadalı yıldızın doğum günü, 'nde, akşam yapılan antrenman öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör , teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında 'a mutluluklar diledi.

  1. 9.2.2019
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