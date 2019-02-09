Güneş’e saldırıya hapis! – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Güneş’e saldırıya hapis!

Güneş’e saldırıya hapis!

Çakmak ve su şişesinin ‘silah’ sayıldığı soruşturmada 46 şüpheliye ceza kesildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, F.Bahçe ile arasında oynanan yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 46 kişi hakkında farklı suçlardan 3 ay ile 2,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianamede, üç şüpheliye 'e yönelik eyleminden dolayı "silahla yaralama" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 2.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Quaresma ve 'e yönelik eyleminden dolayı toplamda 7 şüphelinin, "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 35 şüphelinin ise, "yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası istendi. Ayrıca, tüm şüpheliler hakkında seyirden men cezası talep edildi.

  1. 9.2.2019
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