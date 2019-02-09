Güneş’e saldırıya hapis!
Çakmak ve su şişesinin ‘silah’ sayıldığı soruşturmada 46 şüpheliye ceza kesildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 46 kişi hakkında farklı suçlardan 3 ay ile 2,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianamede, üç şüpheliye Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı "silahla yaralama" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 2.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Quaresma ve Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı toplamda 7 şüphelinin, "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 35 şüphelinin ise, "yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası istendi. Ayrıca, tüm şüpheliler hakkında seyirden men cezası talep edildi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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