Gary Medel’e Çin’den takip

Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın, Gary Medel için İstanbul'a geleceği belirtildi. 10 milyon euro'yu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'lı yetkililerin bugün İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği ifade edildi. Çin ekibinin Medel'e senelik 5 milyon dolar maaş önereceği öğrenildi.



Guti'den Kartal'a Fernandez teklifi

Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime iletti. Sağ açıkta oynayan 99 doğumlu oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.