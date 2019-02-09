Gary Medel’e Çin’den takip
Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın, Gary Medel için İstanbul'a geleceği belirtildi.
Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın, Gary Medel için İstanbul'a geleceği belirtildi. 10 milyon euro'yu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'lı yetkililerin bugün İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği ifade edildi. Çin ekibinin Medel'e senelik 5 milyon dolar maaş önereceği öğrenildi.
Guti'den Kartal'a Fernandez teklifi
Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime iletti. Sağ açıkta oynayan 99 doğumlu oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Gary Medel’e Çin’den takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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