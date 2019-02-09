Gary Medel’e Çin’den takip – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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’e ’den takip

Gary Medel’e Çin’den takip

ekibi 'ın, için 'a geleceği belirtildi.

ekibi 'ın, için 'a geleceği belirtildi. 10 milyon euro'yu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'lı yetkililerin bugün İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği ifade edildi. Çin ekibinin Medel'e senelik 5 milyon dolar maaş önereceği öğrenildi.

Guti'den 'a Fernandez teklifi
Guti, B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime iletti. Sağ açıkta oynayan 99 doğumlu oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.

  1. 9.2.2019
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